Задоров вызван в сборную России на ЧМ

Защитник "Колорадо" Никита Задоров был вызван в состав сборной России на чемпионат мира-2019. В ближайшее время 24-летний хоккеист прибудет в расположение команды.

Ночью "Эвеланш" проиграли "Сан-Хосе" (2:3) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии полуфинала Западной конференции. В регулярном чемпионате россиянин провел 70 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков, в плей-офф у него 12 игр, ни одного результативного балла и показатель полезности "-5".

Первый матч сборная проведет на ЧМ завтра, 10 мая, против команды Норвегии.

⚡ Защитник Никита Задоров вызван в национальную сборную и прибудет в расположение команды в ближайшее время #снамироссия #КраснаяМашина – Хоккей России (@russiahockey) May 9, 2019

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