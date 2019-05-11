Задоров присоединится к сборной России 12 мая

Защитник "Колорадо" Никита Задоров присоединится к сборной России на чемпионате мира в Словакии 12 мая, информирует пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

- ​Защитник сборной России Никита Задоров присоединится к команде 12 мая перед матчем с австрийцами, – говорится в сообщении ФХР.

Сборная России сыграет с командой Австрии 12 мая (начало - в 13.15 по московскому времени).

⚡ Защитник сборной России Никита Задоров присоединится к команде 12 мая перед матчем с австрийцами. #снамироссия #краснаямашина pic.twitter.com/F3zmNaA6pv – Хоккей России (@russiahockey) 11 мая 2019 г.

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