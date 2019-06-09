Юкка Ялонен: "Российские хоккеисты бились друг за друга - это было видно"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, который выиграл чемпионат мира вместе с командой - о победе над сборной России (1:0) в полуфинале турнира.

– Что все-таки не получилось у России? Снова не удалось сыграть вместе всех суперзвезд?

– Совсем нет. В этот раз Россия играла, как настоящая единая команда. Парни бились друг за друга – это было видно. Суперзвезды мирового уровня играли за молодых пацанов из КХЛ, и наоборот. Не нужно забывать, что Россия уступила лишь раз. Да, эта встреча была ключевой. Но в хоккее такое случается постоянно. Просто немного не повезло. Парни приложили все усилия в матче против нас. Не нужно их обвинять. Сборная России в этом году была действительно одной из самых сильных команд.

– У вас был конкретный план на разных российских звезд? Против Овечкина, Малкина, Кучерова?

– Мы всегда играем против целой команды, не выделяя конкретных игроков. Этим и отличаемся от многих. В первую очередь, нужно концентрироваться на своей тактике. Все хоккеисты и так знают, что Малкин, Кучеров, Овечкин – очень опасны. Но мы против всех играли одинаково. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Юкки Ялонена - здесь.