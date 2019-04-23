Юкка Ялонен: "Не буду плакать по тем игрокам НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2019"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен признался, что не намерен расстраиваться из-за того, что некоторые игроки НХЛ отказались присоединяться к национальной команде для участия в чемпионате мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- Зачем все время говорить об игроках из НХЛ? Оттуда к нам приехало мало хоккеистов - с этим ничего нельзя поделать, - приводит слова Ялонена Ilta Sanomat. - Но у нас есть много хороших молодых игроков. Я рад, что могу тренировать их. Не буду плакать из-за тех, кто отказался приехать в сборную.

Напомним, в понедельник стало известно, что форвард "Виннипега" Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии. Кроме того, в турнире не примет участие нападающий "Флориды" Александр Барков - его не отпустил клуб из-за проблем со здоровьем.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций