Юкка Ялонен: "Мне без разницы, что я обыграл главного тренера СКА"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, ранее возглавлявший СКА, подвел итоги полуфинала против России на чемпионате мира (1:0).

- Как вы думаете, ваши отказники из НХЛ сейчас расстроены? Тот же Ристолайнен.

- Спросите у них. Я сконцентрирован на тех, кто приехал. Эти парни хотят биться за страну. И играют друг за друга. Именно поэтому мы дошли до финала. Я не скажу, что не хочу видеть энхаэловцев. Наоборот, я жду наших лучших ребят на следующем чемпионате мира. Чтобы команда была более мастеровитой. Но они должны играть по системе. Ровно так, как мы сыграли сегодня. Мне без разницы, что я обыграл главного тренера СКА. Это меня совершенно не волнует. (Игорь Еронко)

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