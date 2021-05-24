Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Александр Юдин в беседе с «СЭ» раскритиковал решение мэра Риги заменить государственный флаг Белоруссии на ЧМ-2021 по хоккею на тот, что использует оппозиция.

«Флаг, герб и веру нельзя никому трогать! Нужно наказывать. Когда-то они ответят за это! Какие-то маленькие страны что-то делают. Все это длится уже 50 лет... Мы никого не наказываем, поэтому и непобедимы», — сказал Юдин «СЭ».

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

(Владислав Флегонтов)