Йенсен рассказал, чего не хватило Дании в матче с Россией
18:56
Защитник сборной Дании Йеспер Йенсен прокомментировал поражение от сборной России (0:3) на чемпионате мира по хоккею.
«Хорошая игра для нас, — сказал Йенсен в послематчевом флеш-интервью. — Мы хорошо терпели, но могли создать больше у ворот соперника. Этого нам не хватало.
Соперники в нашей группе очень сильны. Сегодня был не наш день. Честно говоря, с нетерпением ждал дня отдыха после двух тяжелых игр. У нас еще есть шансы на плей-офф".
Сборная России набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A.
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