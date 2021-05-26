Йенсен рассказал, чего не хватило Дании в матче с Россией

Защитник сборной Дании Йеспер Йенсен прокомментировал поражение от сборной России (0:3) на чемпионате мира по хоккею.

«Хорошая игра для нас, — сказал Йенсен в послематчевом флеш-интервью. — Мы хорошо терпели, но могли создать больше у ворот соперника. Этого нам не хватало.

Соперники в нашей группе очень сильны. Сегодня был не наш день. Честно говоря, с нетерпением ждал дня отдыха после двух тяжелых игр. У нас еще есть шансы на плей-офф".

Сборная России набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A.