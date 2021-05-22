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Яшин уверен, что сборная России поборется за медали на ЧМ-2021

21:30
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Серебряный призер Олимпиады-1998 Алексей Яшин отреагировал на победу сборной России над Великобританией на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии (7:1).

«Важно было успешно начать, поэтому смотрим дальше и болеем за ребят. С чехами показали хорошую игру, и молодцы, что выиграли. Но самые важные игры еще впереди, потенциал у этой команды побороться за медали есть», — цитирует Яшина ТАСС.

Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы A. 24 мая российская команда сыграет против Словакии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11446723

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