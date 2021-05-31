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Яшин считает, что Россия выглядит сильнее других сборных на ЧМ-2021

14:22
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Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в составе сборной России Алексей Яшин поделился ожиданиями от матча предварительного этапа чемпионата мира-2021 со Швецией.

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«Желаю парням удачи! Надеюсь, мы выиграем шведов. Со Швейцарией неплохо сыграли. Видно, что у нас есть улучшения в игре. По составу Россия выглядит предпочтительнее и сильнее других сборных. Нам нужно реализовать этот потенциал. Со шведами будет интересная игра, у них последний шанс попасть в плей-офф. Будет сложная встреча, но еще раз, надеемся на победу наших», — сказал Яшин «СЭ»

Сборная России занимает второе место в группе А с 12 очками после пяти матчей. У шведов девять очков в шести матчах и четвертое место в группе.

Шведам нужно обыгрывать Россию в основное время. Только в этом случае они сохранят шансы на выход из группы. Но даже это не гарантирует «Тре Крунур» попадание в четвертьфинал.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало встречи — в 20.15 по московскому времени.

(Владислав Флегонтов)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры