Яшин считает, что Россия выглядит сильнее других сборных на ЧМ-2021

Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в составе сборной России Алексей Яшин поделился ожиданиями от матча предварительного этапа чемпионата мира-2021 со Швецией.

«Желаю парням удачи! Надеюсь, мы выиграем шведов. Со Швейцарией неплохо сыграли. Видно, что у нас есть улучшения в игре. По составу Россия выглядит предпочтительнее и сильнее других сборных. Нам нужно реализовать этот потенциал. Со шведами будет интересная игра, у них последний шанс попасть в плей-офф. Будет сложная встреча, но еще раз, надеемся на победу наших», — сказал Яшин «СЭ»

Сборная России занимает второе место в группе А с 12 очками после пяти матчей. У шведов девять очков в шести матчах и четвертое место в группе.

Шведам нужно обыгрывать Россию в основное время. Только в этом случае они сохранят шансы на выход из группы. Но даже это не гарантирует «Тре Крунур» попадание в четвертьфинал.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало встречи — в 20.15 по московскому времени.

(Владислав Флегонтов)