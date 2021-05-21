Яшин пожелал успехов сборной России перед предстоящим чемпионатом мира

Чемпион мира-1993, знаменитый российский форвард Алексей Яшин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Латвии.

«Наша сборная на таких турнирах всегда является одним из фаворитов, независимо от того, кто приезжает. Как сложится для нас этот чемпионат мира сказать сложно. Непонятно, чего ожидать, какие будут составы. В любом случае, будем болеть за нашу команду. Я хочу пожелать успехов команде и Брагину. Пусть они заберут наконец золотые медали!» — сказал Яшин «СЭ».

В пятницу, 21 мая, сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею встретится с Чехией. Начало игры — в 16:15 мск.

Россия на предварительном этапе ЧМ-2021 сыграет также с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Владимир Пушкарев)