Яромир Ягр в раздевалке сборной Чехии после игры с Норвегией. Видео

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр побывал в раздевалке сборной Чехии после матча группового раунда чемпионата мира против Норвегии (7:2).

Ягр присутствовал на игру и вручал приз лучшему игроку встречи. Он также оставил команде пожелание выиграть золото турнира на одной из стен раздевалки.

Напомним, что в понедельник, 13 мая, сборная России в третьем матче на турнире встречается с Чехией. Игра группы B предварительного раунда ЧМ-2019 пройдет в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы". Встреча между россиянами и чехами начнется в 17.15 по Москве.

Ранее россияне победили Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).

WATCH: Czech legend @68Jagr visits the Czech dressing room and leaves a permanent mark on their walls. Will he bring @narodnitym good luck today against @russiahockey? #IIHFWorlds pic.twitter.com/jOvOvt821J – IIHF (@IIHFHockey) 13 мая 2019 г.

Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, 13 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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