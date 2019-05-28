Яри Курри: "История сборной Финляндии была написана на небесах"

Знаменитый финский форвард Яри Курри рассказал о победе своей сборной на чемпионате мира. По его словам, это невероятная история.

- Чем вы объясните победу сборной Финляндии на чемпионате мира?

- Невероятная, уникальная история! Она была написана кем-то на небесах еще до начала турнира. Если почитать СМИ три недели, то ничего хорошего команде не светило. Но я рад, что игроки бились друг за друга, были единым целым. Не обошлось и без удачи. Как в игре со шведами.

- Сложно было устоять перед предложением "Салавата", выкупившего у вас права на форварда Маннинена?

- Я знал, что он не останется в "Йокерите" на следующий сезон. Может, думал о три, чтобы отправиться в НХЛ. И тут на нас вышла Уфа. Хороший вариант для нашего клуба. И для самого Маннинена.

- Большие деньги?

- На эту тему я не вам ничего не скажу. Большой секрет. (улыбается). (Михаил Зислис)