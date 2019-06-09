Ялонен считает, что сборной России чуть-чуть не хватило фарта

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен - о победе на чемпионате мира. В полуфинале финны обыграли сборную России (1:0).

– Можно ли сказать, что победа финской сборной – это все-таки фарт?

– Без удачи – никуда. Но нельзя победить, полагаясь только на везение. Кому-то фартит, кому-то нет. Это спорт. Мы играли безупречно девять матчей, только одна далась нам с трудом. Думаю, это наглядно показывает уровень нашей команды. Так что дело здесь точно не в удаче. Какой-то процент победы, бесспорно, зависит от фарта. Скажем так: сборной России, например, его чуть-чуть не хватило. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Юкки Ялонена - здесь.