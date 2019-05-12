Якуб Врана: "Будет очень интересно сыграть против Овечкина и Кузнецова"

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана рассказал о матче против России на чемпионате мира, который пройдет в понедельник. Врана выступает за "Вашингтон" и является одноклубником Александра Овечкина и Евгения Кузнецова​.

– Ягр оставил мне и нашей сборной сообщение в раздевалке команды: "Только золото!" (написал его на своем фото – прим. СЭ). Будет очень интересно сыграть против Овечкина и Кузнецова. Возможно, перекинемся с ними парой парой слов. (Игорь Еронко)

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