Якуб Ворачек: "В атаке Россия — лучшая команда мира"

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал поражение от сборной Канады (1:5) в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

- Канадцы были очень спокойны в завершении. При этом создали много моментов. А мы — нет. У нас было больше бросков? Кого это волнует вообще. Счет 1:5. Сейчас надо забыть поражение и подготовиться к России.

Мы с Россией играли. Это отличная команда. Я бы сказал, что в атаке это лучшая команда мира. Но финны показали, что и с ними можно разобраться. Мы должны забить как минимум два гола. А там посмотрим.

- В 2011-м вы обыграли здесь в Братиславе сборную России в матче за бронзу. Хотите повторить?

- Сколько у нас — с того ЧМ игроков осталось, два? (Ворачек и Фролик — прим. "СЭ") Совсем другой матч будет. Сейчас главное восстановиться. Бронза — хорошая для нас мотивация.

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