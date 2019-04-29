Защитники Артем Сергеев, Егор Яковлев, а также нападающие Павел Красковский, Анатолий Голышев и Владимир Ткачев покинули расположение сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Словакии.

- Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем, - отмечается в сообщении.

С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.

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