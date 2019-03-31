Якоб Маркстрем: "Для меня большая честь представлять Швецию"

Вратарь "Ванкувера" и сборной Швеции Якоб Маркстрем подчеркнул, что с удовольствием поедет на чемпионат мира-2019. Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Швеция сыграет в группе B с Чехией, Италией, Норвегией, Австрией, Швейцарией, Латвией и Россией.

- Если Гренборг хочет, чтобы я приехал и играл, я буду более чем счастлив, - цитирует hockeynews.se Маркстрема. - Для меня большая честь представлять Швецию, от юношеской команды до первой сборной.

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