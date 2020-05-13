Официальный Twitter ИИХФ назвал символическую сборную лучших чешских хоккеистов всех времен. В нее вошли два хоккеиста, игравшие ранее в России.

Место в воротах занял Доминик Гашек, который завершил карьеру в московском «Спартаке». Дуэт защитников составили Франтишек Поспишил и Томаш Каберле.

В тройку нападения вошли Вацлав Недомански, Владимир Мартинец и бывший капитан омского «Авангарда» Яромир Ягр, который в 48 лет продолжает карьеру на родине.