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Ягр и Гашек — в символической сборной Чехии всех времен

17:00
Яромир Ягр. Фото AFP
Яромир Ягр. Фото AFP
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Официальный Twitter ИИХФ назвал символическую сборную лучших чешских хоккеистов всех времен. В нее вошли два хоккеиста, игравшие ранее в России.

Место в воротах занял Доминик Гашек, который завершил карьеру в московском «Спартаке». Дуэт защитников составили Франтишек Поспишил и Томаш Каберле.

В тройку нападения вошли Вацлав Недомански, Владимир Мартинец и бывший капитан омского «Авангарда» Яромир Ягр, который в 48 лет продолжает карьеру на родине.

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