Вылет сборной России из Риги задерживается больше, чем на час

Вылет сборной России по хоккею из Риги задерживается. Команда пока не покинула Латвию, хотя изначально рейс планировался на 12.00 по московскому времени.

Напомним, что вчера сборная России уступила в четвертьфинале чемпионате мира Канаде (1:2 ОТ).

Напомним, финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.