Вылет сборной России из Риги задерживается больше, чем на час
13:13
Вылет сборной России по хоккею из Риги задерживается. Команда пока не покинула Латвию, хотя изначально рейс планировался на 12.00 по московскому времени.
Напомним, что вчера сборная России уступила в четвертьфинале чемпионате мира Канаде (1:2 ОТ).
Напомним, финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.
Опрос
проголосовало: 30624Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю