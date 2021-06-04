Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Вылет сборной России из Риги задерживается больше, чем на час

13:13
Теги:

Вылет сборной России по хоккею из Риги задерживается. Команда пока не покинула Латвию, хотя изначально рейс планировался на 12.00 по московскому времени.

Напомним, что вчера сборная России уступила в четвертьфинале чемпионате мира Канаде (1:2 ОТ).

Напомним, финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.

Опрос

проголосовало: 30624
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия обыграла США в Лиге наций
Путин поедет в Женеву на встречу с Байденом одним днем
Многодетную мать и капитана полиции нашли мертвой в Петербурге
Фото: дочь Урганта оголила ягодицы на эскалаторе в метро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры