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Сегодня, 13:37

Фетисов о решении ИИХФ продлить отстранение России: «Кто-то ожидал другого?»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира-2026.

«Кто-то ожидал другого решения? Я считаю, что ожидать каких-то подачек от ИИХФ в нынешнее время неправильно. Мы вернемся в нужное время! И мы обязательно вернемся с гимном и флагом!» — сказал Фетисов «СЭ».

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля.
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
ФХР
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