Вячеслав Быков: "Сборная почувствовала вкус голов, вкус комбинаций"

Бывший главный тренер сборной России​ Вячеслав Быков отметил, что тактические действия российских хоккеистов во втором периоде матча чемпионата мира со шведами дезорганизовали соперника.

- Наши ребята в первом периоде были немного тяжеловаты, но во втором периоде последовали тактические изменения, начали лучше двигаться, обрезали шведов, создавали пространство, численное преимущество - отсюда начали появляться моменты и голы, - цитирует ТАСС Быкова. - Наши действия их дезорганизовали, шведы рассыпались благодаря действиям нашей сборной. Сборная почувствовала вкус голов, вкус комбинаций, а проигранный третий период немного опустил команду на землю. Это тоже неплохо, потому что это возможность для тренера закрутить винтики, чтобы впредь не случилось расхлябанности.

Шайба Овечкина с передачи Малкина - лишь удачный эпизод из матча, красиво обрезали длинным пасом в середину трех шведов, создали преимущество, дело было лишь за мастерством Евгения. Я думаю, что это эпизод, но это говорит о том, что они могут находить друг друга, ведь всякое бывает в матче.

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