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Вячеслав Быков — о травме Шипачева: «Не думаю, что у сборной будут проблемы в атаке»

18:51
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на новость о том, что нападющий динамо Вадим Шипачев не сможет участвовать в чемпионате мира.

«Не думаю, что у нас будут проблемы в атаке. Хороших игроков достаточно. Но потеря такого нападающего, как Вадим Шипачев, конечно, серьезная, очень жаль. Таков вид спорта, никто не застрахован от травмы. Желаю ему скорейшего выздоровления и хорошей подготовки к следующему сезону. Хочу сказать, что этот чемпионат мира станет возможностью для других хоккеистов, чтобы проявить себя», — сказал «СЭ» Быков.

Сегодня официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР) сообщил, что 34-летний хоккеист покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, он не успеет восстановиться к мировому первенству. Вместо него капитаном сборной будет Егор Яковлев.

(Елизавета Денисова)

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