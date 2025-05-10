Быков об участниках ЧМ-2025 по хоккею: «Качественное вино разбавляют водой»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата мира по хоккею 2025 году без российской команды.

«Качественное вино разбавляют водой. Международная федерация хоккея просто хочет прикрыть свободное место, которое было занято качественным соперником, который давал возможность сравнивать себя и видеть, в каком направлении идет эволюция хоккея. Отстранение наших ребят идет в минус не только всему хоккею, но и развитию других спортсменов. Только в сильной конкуренции идет развитие. ИИХФ сама стреляет себе в ногу. А приглашая новые сборные, которые не имеют опыта и качественных игроков, не дает толчок к развитию данного вида спорта», — сказал Быков «СЭ».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров.

Чемпионат мира-2025 проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.