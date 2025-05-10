Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

10 мая, 13:55

Быков об участниках ЧМ-2025 по хоккею: «Качественное вино разбавляют водой»

Константин Белов
Корреспондент
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков
Вячеслав Быков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата мира по хоккею 2025 году без российской команды.

«Качественное вино разбавляют водой. Международная федерация хоккея просто хочет прикрыть свободное место, которое было занято качественным соперником, который давал возможность сравнивать себя и видеть, в каком направлении идет эволюция хоккея. Отстранение наших ребят идет в минус не только всему хоккею, но и развитию других спортсменов. Только в сильной конкуренции идет развитие. ИИХФ сама стреляет себе в ногу. А приглашая новые сборные, которые не имеют опыта и качественных игроков, не дает толчок к развитию данного вида спорта», — сказал Быков «СЭ».

Сидни Кросби, Зак Веренски и&nbsp;Роман Старченко.Канада — суперфаворит? Америка наконец поборется за золото? Останется ли Казахстан в элите? Главные интриги чемпионата мира

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров.

Чемпионат мира-2025 проходит в Швеции и Дании с 9 по 25 мая.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по хоккею
Вячеслав Быков
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Солёный

    Работу ищешь?

    11.05.2025

  • За спорт!

    фирсычу пиши

    11.05.2025

  • За спорт!

    ты меня двояко понял, а сперва думай, потом буквы ищи

    11.05.2025

  • За спорт!

    минусуешь с дубляжа, я выпил, не на твои, фашик ебанный, уропеец стока не потянеь, не горжусь, не думай, душа ноет, тебе падла ге понять

    11.05.2025

  • За спорт!

    че за мивина, еблан?

    11.05.2025

  • За спорт!

    ты ебанись, укроп, на свой ник посмотри, уебок, я слов то таких не знаю, с Днем Победы, прошедшим на коленях извиняйся

    11.05.2025

  • Александр Иванов

    парень , говорю серьезно, я врач ... тебе надо лечиться... у тебя кастрюля заела на голове

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    мыкола, сколько у тебя аккаунтов? я тут только насчитал 6, шестёрка пиндосская ты всю мивину собрался скупить на львовщине?

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    правильно кондиционеры сами там у себя взрываете в Киеве вообще отморозки как вы там без кондиционеров в хоккей то будете играть?

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    сборная Украины по хоккею, конечно же, сильнее по нытью потому что трус не играет в хоккей, мыкола

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    не ноют, потому что на них не напали

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    что остальные 199 стран не ноют, что на них напали.

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    гривен 15 дают за комментарий?

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    вы забыли русский синтаксис пишите уже на мове, не палите контору

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    и еще 200 стран не примет участие на этом турнире, ну и что ? какая у тебя идея ?

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    на Мивину заработало комментариями?

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    вы свою фаммлию видели, животное?

    10.05.2025

  • theblackgarlic

    Сборная Украины тоже не примет участие на этом турнире, а жаль Они бы заняли первое место по нытью

    10.05.2025

  • Солёный

    На китаймобиль наклееть шильдик "Москвич", по-моему, похуже будет бодяжнечество, чем вместо русской водки выпить водку израильскую (для тех, кто не в курсе, там у них она 30 оборотов)...

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    А в 2021 году состав групп был такой же, нет только ВБритании и Италии, и в том году Россия кстати вылетела еще в 1/4 финала, так что о каком "качестве" говорит Быков , неясно

    10.05.2025

  • ultron

    Не переживай, сборная Украины по хоккею не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира

    10.05.2025

  • За спорт!

    Што Россиянину водка, то европейцу хорошечно

    10.05.2025

  • Sergey Golubtsov

    Больные они люди, которые принимают такие решения! Америкосов тоже отстранить надо за Палестину! Как можно играть без сильнейшего сборной в этом виде спорта!

    10.05.2025

  • Скиталец

    Слава - трактористу. Этот парень с Хомутовым на всем известном ОИ тракнул кэнаков.

    10.05.2025

  • Т80БВМ

    Красиво сказал! А вот в "Торпедо" (НН) у "известного" хоккейного винодела молодое вино забродило и прокисло.

    10.05.2025

  • AnTaras

    Ну, про вино ему виднее:grinning:

    10.05.2025

    • Датские болельщики освистали гимн США на ЧМ по хоккею

    Сборная Канады обыграла Словению в первом матче на чемпионате мира

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости