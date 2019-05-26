Чемпионат мира

20:40 | Хоккей — Чемпионат мира

"Всем огромное спасибо за поддержку!" Ковальчук опубликовал фото с Овечкиным и Малкиным

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы над Чехией (3:2 Б) в матче за третье место ЧМ-2019 поблагодарил болельщиков за поддержку.

Форвард в своем Инстаграме выложил совместное фото с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным.  

- Всем Огромное Спасибо за поддержку, - написал Ковальчук в Инстаграме.

Александр Овечкин: "Есть люди, которые ждут проигрыша, неудачи, чтобы оскорбить. Это не болельщики" // Илья Ковальчук: "Считаю, что Чехия нас переиграла. Спасибо Василевскому, что подарил нам победу"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем Огромное Спасибо за поддержку!!!🇷🇺❤️

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)

 

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