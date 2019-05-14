Все допинг-тесты на ЧМ-2019 дали отрицательный результат

Допинг-контроль хоккеистов команд – участниц чемпионата мира в Словакии не выявил ни одного случая использования запрещенных веществ, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (ИИХФ).

– Все команды до старта турнира прошли допинг-контроль. Допинг-пробы игроков всех сборных являются отрицательными, – говорится в сообщении.

Чемпионат мира с участием 16 команд стартовал 10 мая. После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр