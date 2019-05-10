Все билеты на матчи ЧМ с участием сборной России проданы

Все билеты на матчи сборной России в рамках группового турнира чемпионата мира - 2019 в Словакии проданы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета турнира.

Чемпионат мира стартует 10 мая. Сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая). Все встречи российская сборная проведет на стадионе "Ондрей Непела Арена" в Братиславе, который во время турнира вмещает 9774 зрителя.

- Билеты на все матчи сборной России проданы, к матчам с участием россиян присутствует большой интерес со стороны болельщиков, - отмечается в сообщении.

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