Вратарь сборной Латвии – об Овечкине: "Ожидал, что чаще будет бросать в девятку"

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс поделился впечатлениями от матча с Россией (1:3) на чемпионате мира.

– Последний раз, когда играл против Василевского и Кузнецова в U20, в Калгари закончили 0:14, – заявил Мерзликинс. – Я счастлив и горд, мы хорошо сыграли, защищались хорошо. Ребята – молодцы, блокировали все броски, какие могли, когда не видел шайб.

– У Овечкина не шли броски из его "офиса"…

– Отлично!

– Каково против него?

– Если честно, все знают, кто они и какой у него бросок. Я против него не играл. Этот матч была отличная проверка перед следующим сезоном, который я буду играть в НХЛ, чтобы знать какого этого. Я ожидал больше бросков в девятку, но шайба больше летела в щитки. Все равно – бросок у него красивый хороший жесткий.

– У Кучерова не получился бросок, когда он сегодня забил?

– Хотел у него спросить, но он не такой дружелюбный. Видел на повторе, что он отдавал пас, и мой защитник просто неудачно подставился, и шайба залетела.

– Хотелось больше большинства за удаления россиян?

– Опять вопрос о судействе? Зачем мне комментировать? Это мои друзья. Когда они две минуты не дают, мне только лучше. На Батне считаю, что было удаление – надо было давать. Там локтем в голову было. Поверьте, у судей нелегкая работа – две команды и трибуны против них.

– Хартли могут дисквалифицировать за оскорбление судей в предыдущем матче.

– Тренер наш отличный, он защищает нашу команду. Если он оскорбил кого-то, он заслужил это. Просто так не будет оскорблять. (Игорь Еронко)

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