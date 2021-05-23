Вратарь сборной Канады пропустил курьезный гол, потеряв шайбу за воротами
20:48
Вратарь сборной Канады Дарси Кемпер пропустил курьезный гол в матче чемпионата мира против сборной США.
В первом периоде он вышел за ворота, но потерял шайбу в борьбе с соперником. В итоге нападающий американцев Джэйсон Робертсон отправил шайбу в пустые ворота. Этот гол оказался единственным в первом периоде.
В стартовом матче турнира канадцы уступили Латвии (0:2).
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