Вратарь сборной Канады пропустил курьезный гол, потеряв шайбу за воротами

Вратарь сборной Канады Дарси Кемпер пропустил курьезный гол в матче чемпионата мира против сборной США.

В первом периоде он вышел за ворота, но потерял шайбу в борьбе с соперником. В итоге нападающий американцев Джэйсон Робертсон отправил шайбу в пустые ворота. Этот гол оказался единственным в первом периоде.

Jason Robertson opens the scoring for the USA pic.twitter.com/UopIuGOyP8 — TSN (@TSN_Sports) May 23, 2021

В стартовом матче турнира канадцы уступили Латвии (0:2).