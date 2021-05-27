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Врана признался, что чехи начали паниковать во время матча со Швецией

27 мая 2021, 22:58
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Форвард сборной Чехии Якуб Врана поделился впечатлениями после матча со сборной Швеции (4:2) на чемпионате мира. По ходу игры его команда уступала 0:2.

«Мы начали паниковать, — сказал Врана в послематчевом флеш-интервью.- Это был не тот хоккей, в который мы хотим играть. В третьем периоде мы стали играть быстрее, терпеливо ждали своих шансов. Гол очень помог нам. мы продолжали создавать много моментов и добились своего.

Мы быстро двигали шайбу, играли в пас. Мой гол? После паса Странски мне осталось только правильно выбрать позицию. Эта игра добавила нам позитива и энергии. Мы провели отличный третий период, но у нас еще много работы».

Благодаря этой победе Чехия (5 очков) ушла с последнего места в группе А, на последнюю строчку опустилась Швеция (3 очка) с разницей шайб «+3».

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