Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Восемь игроков из НХЛ дали предварительное согласие сыграть за сборную Чехии на ЧМ

3 мая 2021, 23:51
Теги:

Несколько игроков клубов Национальной хоккейной лиги дали предварительное согласие выступить на чемпионате мира. Пока положительно ответили восемь хоккеистов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Это защитники Филип Гронек, Радим Шимек, Либор Гаек, а также нападающие Доминик Кубалик, Давид Кемпф, Якуб Врана, Филип Задина и Филип Хытил.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

«Не припомню столько потерь у «Спартака», меня ждет долгая ночь». Слова Тедеско после победы в Туле
Юниорский ЧМ-2021 по хоккею, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 мая, Россия — Белоруссия
Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам
Двуликий «Спартак» в Туле: красивый гол, «мусорная» победа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд