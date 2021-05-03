Восемь игроков из НХЛ дали предварительное согласие сыграть за сборную Чехии на ЧМ
3 мая 2021, 23:51
Несколько игроков клубов Национальной хоккейной лиги дали предварительное согласие выступить на чемпионате мира. Пока положительно ответили восемь хоккеистов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.
Это защитники Филип Гронек, Радим Шимек, Либор Гаек, а также нападающие Доминик Кубалик, Давид Кемпф, Якуб Врана, Филип Задина и Филип Хытил.
Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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