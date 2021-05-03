Восемь игроков из НХЛ дали предварительное согласие сыграть за сборную Чехии на ЧМ

Несколько игроков клубов Национальной хоккейной лиги дали предварительное согласие выступить на чемпионате мира. Пока положительно ответили восемь хоккеистов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Это защитники Филип Гронек, Радим Шимек, Либор Гаек, а также нападающие Доминик Кубалик, Давид Кемпф, Якуб Врана, Филип Задина и Филип Хытил.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.