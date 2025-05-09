Воробьев рассказал, что игра с немцами накануне 9 мая была важным моментом для россиян

Илья Воробьев, входивший в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира-2017, рассказал, что матч на том турнире против команды Германии в преддверии 9 мая был очень эмоциональным для российских хоккеистов.

Матч группы А прошел в Кельне 8 мая 2017 года и завершился победой россиян со счетом 6:3.

«Важным был матч накануне 9 мая, который мы играли с немцами. Помню, это был очень важный и эмоциональный момент для нас, — цитирует Воробьева ТАСС. — Как и то, когда мы посещали мемориальные комплексы во время турнира в других странах».

Сборная России на ЧМ-2017 заняла третье место. В полуфинале команда уступила Канаде (2:4), а в матче за третье место обыграла Финляндию (5:3).