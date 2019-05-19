Воробьев объяснил, почему Капризова вернули к Кузнецову и Овечкину

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о возвращении Кирилла Капризова в тройку к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину.

– Было принято решение вернуть Капризова в тройку к Кузнецову и Овечкину. А также – на большинство. Кириллу нужен шанс, чтобы вернуть уверенность в себе. Плюс мы каждый раз меняем состав под определенного соперника. (Алена Гребенькова)

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