Воробьев - о фолах Орлова и Задорова: "Не хотелось бы обсуждать судейство"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча с Латвией (3:1) на чемпионате мира-2019.

- Матч получился неоднозначным.

- Неоднозначным? Мы так и думали, что будет жесткая такая игра. Неуступчивый соперник, который боролся за жизнь, за попадание в плей-офф. В первом периоде много штанг обстучали. Потом уже забили – хорошо.

- Почему играли по сути один период?

- Какой?

- Второй.

- Первый не играли? 15-5 по броскам было. Пять-шесть штанг было, а вы считаете, что мы не играли? Мы считаем – что играли.

- Согласны, что в плане скоростей второй период был лучшим?

- Не знаю. Я не мерил.

- В случае с силовыми приемами Орлова и Задорова – защитники сборной прошли по краю? Могли быть удаления до конца матча.

- Судейство не хотелось бы обсуждать. Игра была жесткой с обеих сторон. Не только с нашей стороны. Просто так получилось, что под Задорова развернулся парень, а Никита чуть здоровее оказался. Но естественно мы хотим, чтобы меньше удалялись. Любой тренер этого хочет. (Игорь Еронко)

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