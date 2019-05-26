Воробьев не ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

Ранее появилась информация о том, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Воробьев останется на своем посту.

– Я спросил вас вчера, в чем ваша главная ошибка. Вы обещали подумать. Подумали?

– Буду думать в ближайший месяц.

– До сборов СКА?

– У меня сейчас месяц отпуска.

– Вы железно остаетесь?

– Это не ко мне вопрос.

– Но вы общались с руководством?

– Сейчас? Сразу после матча?

– А вы сами хотите остаться?

– Следующий вопрос. (Игорь Еронко)

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Третьяк сообщил, что Воробьев продолжит работу в сборной России