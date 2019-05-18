Волевая победа сборной России над Латвией на ЧМ-2019. Видеообзор

Сборная России одержала волевую победу над Латвией в матче группового турнира чемпионата мира-2019 (3:1). Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров.
Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 15 очков после 5 матчей. Латвия с 6 баллами располагается на 5-й строчке.
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