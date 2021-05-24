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Власти Белоруссии высылают посла Латвии из-за ситуации с флагом на чемпионате мира по хоккею

18:06
Владимир Макей. Фото sb.by.
Владимир Макей. Фото sb.by.
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну, сообщает 24 мая ТАСС. Такое решение было принято из-за ситуации с белорусским флагом в Риге во время чемпионата мира по хоккею.

Власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо государственного флага Белоруссии.

По словам Макея, власти Белоруссии восприняли эту ситуацию как оскорбление национального флага. Посла Латвии пригласили в МИД Белоруссии, ему был заявлен протест.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11458593

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