Власти Белоруссии высылают посла Латвии из-за ситуации с флагом на чемпионате мира по хоккею

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну, сообщает 24 мая ТАСС. Такое решение было принято из-за ситуации с белорусским флагом в Риге во время чемпионата мира по хоккею.

Власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо государственного флага Белоруссии.

По словам Макея, власти Белоруссии восприняли эту ситуацию как оскорбление национального флага. Посла Латвии пригласили в МИД Белоруссии, ему был заявлен протест.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.