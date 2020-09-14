Владислав Третьяк: «В Белоруссии обеспечат безопасность и проведут чемпионат мира на самом высшем уровне»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о возможном отказе Латвии проводить чемпионат мира вместе с Белоруссией в 2021 году.

— На этот вопрос я смогу ответить только после 17 сентября, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Как сказал президент ИИХФ Рене Фазель, который был в Москве, мы ждем письмо от премьер-министра Латвии. Официально письмо, если оно придет, мы будем рассматривать на заседании совета.

Но как и Фазель ранее сказал, никаких изменений пока не планируется, нет никаких заявлений. Белоруссия в 2014 году прекрасно провела чемпионат мира, и мы не сомневаемся, что, когда нужно, там обеспечат безопасность и порядок и проведут чемпионат мира на самом высшем уровне.

— Есть в совете, кто думает, как вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, что турнир из Минска надо переносить?

— Только он выразил пожелания провести чемпионат мира в другом месте, но его никто не поддержал.