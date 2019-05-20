Владислав Третьяк: "У сборной России многовато удалений. Швейцарцы нас простили, шведы не простят"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк - о матче чемпионата мира между сборными России и Швейцарии (3:0). Он считает, что у российской команды было слишком много удалений.

- К сожалению, многовато удалений. Швейцарцы нас простили, шведы, думаю, не простят. Этот момент надо подправить, - цитирует Третьяка ТАСС. - Сегодня Гусев мог забросить, Капризов провел хорошую игру. Надо было реализовывать, моментов было много. Думаю, что получилась достойная и хорошая игра. Георгиев сыграл очень хорошо, солидно, просто молодец. У нас два прекрасных вратаря.

Россия лидирует в группе В, имея в активе 18 очков. 21 мая россияне сыграют со сборной Швеции.

Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика