Глава ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от чемпионата мира в Братиславе.

– Мы, ветераны, пожелали удачи нашей команде. Слабых соперников на чемпионате мира нет. Оценивать соперника можно только после того, как ты его обыграл. Каждый новый матч будет для нас как финал. И проверка наших сил. Уверен, что тренеры создадут правильные звенья. Каждый понимает, что должен делать в своем амплуа. Команда готова показывать хороший хоккей. (Евгений Белоусов)​

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