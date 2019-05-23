Владислав Третьяк: "Россия сильнее США. Готовимся к полуфиналу"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после победы над США (4:3) в четвертьфинале ЧМ-2019 отметил, что игроки продемонстрировали хоккей разного уровня в первом и втором периодах.

- Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй - за американцами, - цитирует ТАСС Третьяка. - Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось.

Когда кто-то немного не доигрывает, то игра может перевернуться, в хоккее так бывает, два разных периода. Вспомните игру со шведами - в первом периоде они доминировали, а во втором мы их вчистую переиграли, такой хоккей люди любят. Концовка второго периода - это игра вратарей, оба сегодня очень здорово сыграли, но мы победили, мы сильнее, готовимся к полуфиналу.