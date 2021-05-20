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Владислав Третьяк рассказал о нашивках под пиджаками хоккеистов сборной России

10:14
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире Первого канала рассказал, что каждый хоккеист сборной России на чемпионате мира будет носить под пиджаком нашивку с надписью: «Россия в моем сердце».

ЧМ по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе A с командами Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

«Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, [под пиджаком] будет [нашивка] «Россия в моем сердце». Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, из-за санкций Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11421083

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав