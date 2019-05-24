Владислав Третьяк: "Проведение двух ЧМ в России в 2023 году показывает уважение к стране"

Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Владислав Третьяк подчеркнул: решение провести чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Новосибирске в 2023 году говорит об уважении к России.

В пятницу ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о том, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге.

- Мы много готовились и работали над этим, получили чемпионат мира 2023 года, - цитирует ТАСС Третьяка. - Я не помню, чтобы в один год молодежный и взрослый чемпионаты мира проходили в одной стране. Это еще раз показывает уважение к нашей стране.