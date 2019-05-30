Владислав Третьяк: "Хоть и разочарованы поражением от финнов, не хочу бросать камень в огород наших ребят"

Президент ФХР Владислав Третьяк признался, что не может обвинить кого-то из игроков сборной России в наплевательском отношении. Россияне проиграли финнам в полуфинале и выиграли в матче за 3-е место.

– Хоть мы и разочарованы поражением в полуфинале от финнов, не хочу бросать камень в огород наших ребят, – цитируют "Известия" Третьяка. – Может быть, у кого-то не получалась игра, а кто-то действовал лучше, но ни одного из хоккеистов не могу обвинить в наплевательском отношении к сборной и матчам за нее. Все выложились без остатка, но бывают ситуации, когда соперник в конкретный день проводит просто феноменальный матч. А Финляндия блестяще показала себя не только в игре с нами, но и в четвертьфинале со Швецией (5:4 ОТ) и финале с Канадой (3:1). В любом случае я верю в наших хоккеистов и в то, что большие победы в сборной к ним еще придут. И сейчас хочу только поблагодарить всех игроков команды за приезд на чемпионат мира. Несмотря на то что они уже могли уйти в отпуск, но всё-таки сыграли за страну и сделали всё для победы.

– У России многие звезды появились в составе еще за две недели до старта ЧМ. Это пошло на пользу команде?

– На пользу пошло то, что они приехали. Откликнулись на наше приглашение ребята из "Тампы-Бэй" (Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев. – "Известия") и других больших команд. Мы им всегда желаем успешно выступить в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли, потому что это их главная работа. Но нам очень приятно, что в случае неудач они, несмотря на усталость от тяжелого сезона, приезжают в расположение сборной.

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика