Владислав Гавриков: "Две самые главные и тяжелых игры у нас впереди"

Защитник сборной России - об игре с США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

- У нас все матчи идут по нарастающей, - заявил Гавриков. - Две самые главные и тяжелых игры у нас впереди.

- Чем удивили американцы?

- Добавили в движении и контроле шайбы. От этого накопилась усталость, стали ошибаться в простых моментах. Хорошо, что Вася выручил в тяжелых эпизодах.

- Вы даже Кейна сегодня остановили. Довольны своей игрой?

- (Улыбается.) Не совсем. От моей клюшки первая шайба залетела, можно было там заблокировать. Самое главное - выиграли и готовимся дальше.

- Что творилось в концовке?

- Важно было не делать ошибок на ровном месте и довести до победы. (Алена Гребенькова)

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