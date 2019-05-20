Владимир Юрзинов: "Игра против шведов – генеральная репетиция перед плей-офф"

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший, известный хоккейный специалист, тренировавший в разное время "Локомотив", "Салават Юлаев", "Куньлунь", "Сибирь", прокомментировал "СЭ" игру сборной России на чемпионате мира.

– Смотреть матчи сборной России очень интересно, – говорит Юрзинов. – Отличный подбор игроков, сбалансированный состав. Во всех линиях у нас собраны отличные хоккеисты, лучшие российские игроки на данный момент. В прошедших матчах ребята, что называется, прочувствовали друг друга, притёрлись, сыгрались. Фактически, игра против шведов – действующего чемпиона мира – генеральная репетиция перед плей-офф.

Вряд ли кто-то из предыдущих соперников может сравниться со Швецией. Хотя те же чехи, латвийцы и швейцарцы старались навязать России свою игру. Хорошо, что шведы у нас только сейчас. Прошедшие матчи дают большую пищу для оценок и анализа. Главное – подтянуть дисциплину. Удаления бывают разными, но большую их часть можно исключить. По потенциалу это самая сильная сборная на ЧМ, и этот потенциал может раскрыться ещё больше. (Евгений Белоусов)

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