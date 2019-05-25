Владимир Юрзинов: "Финнам терять нечего, но этим они и опасны"

Заслуженный тренер России, серебряный призер чемпионата России, известный хоккейный специалист, тренировавший в разное время "Локомотив", "Салават Юлаев", "Куньлунь", "Сибирь", поделился мнением относительно предстоящего полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия.

– Изначально на финнов никто не ставил на этом чемпионате мира, их не считали фаворитами, – говорит Юрзинов. – С учетом того, сколько игроков отказались ехать в сборную. Но команда уже добилась приличного результата, в чем несомненная заслуга главного тренера Юкки Ялонена. Он после матча со шведами даже сказал, что независимо от результата четвертьфинала гордился бы своими игроками. Это говорит о хорошем коллективе и командной игре.

– За счет чего Суоми удалось добиться такого результата?

– Команда демонстрирует сбалансированный хоккей. Они играют легко и расковано. Тем более после матча со Швецией они сейчас на подъеме. Не забывайте, что приехали хоккеисты, которым есть что доказывать и показать себя с наилучшей стороны. Это немаловажный фактор.

– На этом фоне как нужно действовать России в полуфинале?

– Я отметил, что финны ничего не теряют. Но этим они и опасны. Раскованы, прежде всего, психологически. Тем не менее, при всех сильных качествах финнов, сборная России должна проходить в финал. (Евгений Белоусов)

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019