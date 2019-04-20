Владимир Ткачев: "Посвящаем победу сборной нашим ветеранам: Мальцеву, Фетисову и Шалимову"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев, автор дубля в ворота Швейцарии во втором матче Еврочеленджа (5:1), состоявшегося в Сочи, прокомментировал итоги встречи и посвятил победу сборной ветеранам отечественного хоккея, празднующих сегодня день рождения

– Да, сегодня удалось забить голы, но без партнеров ничего бы не получилось. Спасибо им, хорошо сыграли. Отсюда и результат.

– Какой матч был сложнее: первый или второй?

– Думаю, что первый, давно не играли, потом вкатились и нормально сыграли. Сегодня дни рождения у наших прославленных ветеранов: Вячеслава Фетисова, Александра Мальцева и Виктора Шалимова. Перед матчем мы знали об этом, поздравляем их с днем рождения и посвящаем победу им.