Крикунов назвал неполноценным чемпионат мира без России: «Это не то»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира по хоккею 2025 года.

«Он сто процентов неполноценный без сборной России. Видите, одна группа там явно сильнее, чем другая. В первой четверке Швейцария, Германия, США и так далее. Без России это не то. Лучше когда эти сборные добавятся, и Белоруссия, и Россия. Как насчет уровня, упал он без нас или нет, я не знаю. Хоккей все равно развивается, идет вперед», — сказал Крикунов «СЭ».

ЧМ-2025 стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир проходит в Швеции и Дании.