Виталий Прошкин: "Складывается впечатление, что кто-то только и ждет, что в сборной что-то пойдет не так"

Двукратный чемпион мира, многократный чемпион России Виталий Прошкин поделился мнением о об игре сборной на чемпионате мира. По его словам, вокруг команды есть негативный фон.

– Прекрасно понимаю и вижу, какой состав сборной России в этом году приехал на чемпионат мира, – заявил Прошкин. – Приятно было увидеть и читать интервью игроков о том, что каждый настроен серьезно и готов ради победы сыграть на команду. Жаль, что вокруг сборной кто-то создает негативный фон. Складывается впечатление, что все только и ждут, когда что-то пойдет не так.

Не думаю, что кто-то лучше штаба сборной знает кто и в каком звене должен играть, а кого вызывать или не вызывать. Евгений Кузнецов абсолютно по делу высказался: ну побегут все в атаку, а кто в обороне отрабатывать будет? В команде идет нормальная работа. Мы все со своей стороны можем и должны поддержать сборную. По себе знаю, какая это ответственность – играть на чемпионатах мира. (Евгений Белоусов)

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