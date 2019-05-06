Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов - о составе сборной России на чемпионат мира.

– По именам команда у нас очень сильная, и пока не видно, кто был бы лучше – шведы, канадцы, финны, чехи и американцы далеко не всех смогли собрать под свои знамена, — цитируют Давыдова "Известия". – Кто-то отказался ехать в свои сборные, кто-то травмировался. А у нас пока виден перебор звезд, особенно на позиции крайних форвардов. При этом есть дефицит защитников и центральных нападающих мирового класса. И пока не ясно, как тренерский штаб сведет все это воедино. Потому что чемпионаты мира и Олимпийские игры выигрывает команда, а не набор звезд, пусть и самого высокого уровня.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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